المملكة تلغي قيود التباعد بين المصلين في المسجد الحرام (فيديو وصور)

كل الوطن – فريق التحرير: وثقت مقاطع فيديو متداولة على “تويتر” إزالة عمال المسجد الحرام مساء السبت ملصقات التباعد الجسدي بين المصلين من حرم وباحات المسجد.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية بوقت سابق، أنه تقرر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا اعتبارا من اليوم.

بفضل الله.. الآن..مشاهد حية من إزالة ملصقات التباعد في المسجد الحرام. – pic.twitter.com/OW8TaeiKqe — أخبار السعودية (@SaudiNews50) March 5, 2022