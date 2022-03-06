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المملكة تلغي قيود التباعد بين المصلين في المسجد الحرام (فيديو وصور)

كل الوطن - فريق التحرير6 مارس 2022آخر تحديث : الأحد 6 مارس 2022 - 7:07 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
فيديوهاتمحليات
المملكة تلغي قيود التباعد بين المصلين في المسجد الحرام (فيديو وصور)

كل الوطن – فريق التحرير: وثقت مقاطع فيديو متداولة على “تويتر” إزالة عمال المسجد الحرام مساء السبت ملصقات التباعد الجسدي بين المصلين من حرم وباحات المسجد.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية بوقت سابق، أنه تقرر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا اعتبارا من اليوم.

وحسب المصدر، تقرر “إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها”.

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