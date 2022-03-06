مصر.. ضبط أدوية مهربة ومغشوشة بأكثر من 3 ملايين جنيه

كل الوطن – فريق التحرير: شنت هيئة الدواء المصرية حملات تفتيش على الصيدليات، أسفرت عن ضبط أدوية مهربة ومغشوشة تتجاوز قيمتها الـ3 ملايين جنيه.

وقالت الهئية إنه تم ضبط كمية من الأدوية المهربة والمقلدة وغير المسجلة بالهيئة، وأخرى مدرجة بجداول المخدرات، وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية بفواتير مجهولة البيانات، بعدد من الصيدليات ومخازن الأدوية، بلغت 7000 عبوة بقيمة نحو مليون جنيه.

كما تم ضبط عدد من الأشخاص غير المخول لهم إدارة منشأة صيدلية وتمكنت وحدة مكافحة جرائم الإنترنت من ضبط عدد من الأشخاص، لإدارتهم صفحات إلكترونية لتداول الأدوية بطريقة غير مشروعة، وبلغت المضبوطات 600 عبوة تقريبا، و3250 أمبولة مخدرة، و1800 قرص ما بين مخدر ومهرب، وما يزيد عن 1000 عبوة قطرة دون فواتير، بقيمة حوالي مليوني جنيه.

المصدر: وكالات