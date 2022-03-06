نهب بمركز تسوق في إقليم دونيتسك الانفصالي بأوكرانيا (فيديو)

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كل الوطن – فريق التحرير: تداولت صفحات أوكرانية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قالت إنه لعمليات نهب في أحد مراكز التسوق بمدينة ماريوبول في إقليم دونيتسك جنوب شرقي أوكرانيا.

ودونيتسك هي إحدى المنطقتين اللتين قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتراف بانفصالهما عن أوكرانيا، ويوجد بهما كثير من الأوكرانيين الموالين لبلاده.

ويُظهر مقطع الفيديو آثار التخريب في مركز للتسوق بعد نهب مواطنين للمحلات التجارية.

وبينما كان أحد زوار المركز التجاري ينقل الواقعة بالكاميرا، واصل المواطنون عمليات النهب بوجوه مكشوفة أمام الكاميرا، وكان قليل منهم يسترون وجهوهم.

وفتح أشخاص أبواب محلات الملابس المغلقة ونهبوا ما بداخلها، ولم تسلم الصيدليات ومواد التجميل من العملية، كما حمل آخرون أكياسا معبأة بالمواد الغذائية.

وتحدثت طالبة مغربية في العاصمة كييف، الجمعة، لقناة الجزيرة مباشر عن عمليات نهب جرت في مراكز تسوق، وقالت إنها ارتكزت على المواد الغذائية التي أصبحت تعرف شحًّا هناك.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي