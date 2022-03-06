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إعادة السجاد لساحات المسجد الحرام وأول صلاة فجر دون تباعد بعد رفع قيود كورونا (فيديوهات + صور)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : الأحد 6 مارس 2022 - 12:04 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
دين ودنيامحليات
إعادة السجاد لساحات المسجد الحرام وأول صلاة فجر دون تباعد بعد رفع قيود كورونا (فيديوهات + صور)

كل الوطن – فريق التحرير: نشرت قناة “الإخبارية” السعودية مقاطع فيديو وثقت مشاهد لإعادة السجاد للساحات الخارجية بالمسجد الحرام بعد عامين من رفعه بسبب جائحة كورونا، ولقطات من صلاة الفجر بعد رفع قيود الجائحة.

وفي مقطع فيديو، ظهر عدد من العمال وهم يحملون السجاد ويقومون بإعادة وضعه على الأرض في الساحات الخارجية للمسجد، إذ أن “شؤون الحرمين” كانت قد أزالت ملصقات التباعد الجسدي من جميع المواقع بالمسجد الحرام استعدادا لصلاة الفجر اليوم الأحد.

ونشرت القناة مقاطع فيديو أخرى، وثقت تأدية المصلين لصلاة الفجر، مكتملي الصفوف، بعد إلغاء التباعد الاجتماعي، وسط أجواء من البهجة.

هذا وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أنه تقرر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا اعتبارا من أمس السبت.

كما تقرر “إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها”.

المصدر: “الإخبارية”

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