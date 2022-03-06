المتحدث الأمني: يشترط التأمين للزائرين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بكورونا

كل الوطن – فريق التحرير: كشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب أنه يشترط التأمين لتغطية تكاليفالعلاج من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) على تأشيرات الزيارة بأنواعها، والتي تشملتأشيرة الزيارة للعمرة والسياحة، خلال بقائهم داخل المملكة أو تمديد التأشيرة أو عند الخروجوالدخول المتعدد ، مؤكدًا أن يسمح بدخول المقيمين للمملكة بغض النظر عن حالة التحصين.

وقال العقيد الشلهوب خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة، أنه لايشترط تقديم نتيجة سلبية لفحـص (PCR) معتمـد أو فحـص معتمد للمستضدات لفيـروسكورونا قبل القدوم إلى المملكة.

وأضاف العقيد الشلهوب أنه تقرر إلغاء تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي لغرضمكافحة الجائحة على القادمين إلى المملكة.

وبين الشلهوب أنه تقرر رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة، ورفع تعليق جميع الرحلات الجويةالقادمة إلى المملكة والمغادرة منها إلى الدول المشار إليها في البيان المعلن .

وأشار العقيد الشلهوب إلى استمرار شرط مغادرة المواطنين إلى خارج المملكة بأخذ الجرعةالتنشيطية (الثالثة) من لقاح (كوفيد – 19) لمن أمضى (3) أشهر من تلقي الجرعة الثانية،ويستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من (16) عامًا، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر فيتطبيق (توكلنا).

وبين العقيد الشلهوب أنه لا يشترط لبس الكمامـــة في الأمـــاكن المفتوحة مع الاستمرار في الإلزامبلبسها في الأماكن المغلقة ، كما أنه تقرر إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميــع الأمـاكن(المغــلقة والمفتـوحـة) والأنشـطــة والفعاليات.

وقال العقيد الشلهوب أنه ايضا تقرر إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجــــد الحــــرام والمسجــــد النبوي الشريف والجوامعوالمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها.

ونوه العقيد الشلهوب أنه خلال الأسبوع الماضي، تم ضبط عدد ( 21,144 ) مخالفة للإجراءاتالاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا.

وقال أنه تم التعامل مع جميع المخالفات التي تم ضبطها، واتخذت الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وحث الشلهوب الجميع على أهمية الاستمرار في استكمال تنفيذ الخطة الوطنية للتحصين،ويشمل ذلك أخذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) ، مشددا على أن تطبيق إجراءات التحقق من الحالة الصحية في تطبيق (توكلنا) للدخول للمنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليات وركوب الطائراتووسائل النقل العام.