وزارة الصحّة السعودية تقرّر وقف نشر البيان اليومي لحالات كورونا

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة السعودية وقف نشر البيان اليومي للحالات المسجلة بفيروس كورونا والحالات التي تعافت والوفيات بالمملكة، اعتبارا من اليوم، بعد نحو عامين من الإعلان بشكل يومي.

وعلى حسابها في “تويتر”، قالت وزارة الصحة السعودية: “مناعتكم زادت واتسعت مساحتها بفضل الله. شكرا لوعيكم والتزامكم”.

وأضاف الوزارة: “ابتداء من اليوم يتوقف البيان اليومي لحالات كورونا”.

مناعتكم زادت واتسعت مساحتها بفضل الله.

شكراً لوعيكم والتزامكم. ابتداءً من اليوم يتوقف البيان اليومي لحالات كورونا.#مناعتنا_حياةpic.twitter.com/KQ0LKjtui2 — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) March 7, 2022

وفي آخر بيان نشرته أمس السبت، أعلنت الصحة السعودية عن تسجيل 317 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة بسبب هذا الفيروس، وتسجيل 668 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 727544.