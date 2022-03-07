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التحالف العربي يعلن اعتراض طائرات مسيرة وعملية عسكرية نوعية في صنعاء

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 10 دقائقآخر تحديث : الإثنين 7 مارس 2022 - 8:45 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
التحالف العربي يعلن اعتراض طائرات مسيرة وعملية عسكرية نوعية في صنعاء

كل الوطن – فريق التحرير: أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية اعتراض وتدمير طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية.

كما أعلن التحالف العربي عن “عملية عسكرية نوعية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء”، لافتا إلى أن العملية جاءت استجابة لتهديد الطائرات المسيرة ومحاولات استهداف المدنيين.

المصدر: “الإخبارية”

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