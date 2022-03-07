التحالف العربي يعلن اعتراض طائرات مسيرة وعملية عسكرية نوعية في صنعاء

كل الوطن – فريق التحرير: أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية اعتراض وتدمير طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية.

كما أعلن التحالف العربي عن “عملية عسكرية نوعية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء”، لافتا إلى أن العملية جاءت استجابة لتهديد الطائرات المسيرة ومحاولات استهداف المدنيين.

التحالف: اعتراض وتدمير طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية#الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) March 7, 2022

التحالف: عملية عسكرية نوعية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء#الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) March 7, 2022

المصدر: “الإخبارية”