لقاء بين أمير قطر ونائب وزير الدفاع السعودي

كل الوطن – فريق التحرير: التقى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب وزير الدفاع السعودي، والوفد المرافق، بمناسبة زيارته للبلاد.

ونقل الأمير خالد، “تحيات الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى الشيخ تميم، وتمنياتهما لسموه بدوام الصحة والسعادة وللشعب القطري المزيد من التقدم والرخاء”.

ومن جانبه، حمل الشيخ تميم نائب وزير الدفاع السعودي، “تحياته للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتمنياته لهما بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي دوام الرفعة والنماء”.

وتم خلال اللقاء، “استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وآفاق تطويرها”.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية