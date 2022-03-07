ولي العهد بن سلمان يفتتح أمس معرض الدفاع العالمي 2022 في الرياض (فيديو + صور)

كل الوطن – فريق التحرير: نيابة عن الملك سلمان بن عبد العزيز، دشن سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، وزير الدفاع، رئيس الهيئة العامة للصناعات العسكرية معرض الدفاع العالمي 2022 بنسخته الأولى، بالرياض.

ودشن محمد بن سلمان معرض الدفاع الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس 2022، وتجول على مرافق المعرض التي شهدت مشاركة أكثر من 590 شركة من حول العالم تمثل 42 دولة، بالإضافة إلى مشاركة وحضور عدد من الأجهزة الحكومية الوطنية في قطاع الدفاع والأمن ومن القطاعات الأخرى ذات العلاقة بقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية، التي اشتملت على العديد من المعدات العسكرية المتنوعة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” بأن ولي العهد السعودي اطلع على مركز القيادة والتحكم الافتراضي الذي تم تجهيزه بأحدث الأنظمة والتقنيات التي تحاكي مستقبل مراكز القيادة والتحكم من إنتاج كبرى شركات الدفاع العالمية، حيث رافقه الأمير عبد العزيز بن سعود، وزير الداخلية، والأمير عبد الله بن بندر، وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع ورئيس اللجنة الإشرافية لمعرض الدفاع العالمي، حمد بن عقيل الخطيب، ورئيس أمن الدولة، عبد العزيز الهويريني ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أحمد بن عبد العزيز العوهلي، ورئيس هيئة الأركان العامة، الفريق أول ركن فياض الرويلي، وقائد القوات المشتركة، الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، خالد البياري، وعدد من المسؤولين.

المصدر: “واس”