السعودية تعلن توقيع اتفاقيات بقيمة 8 مليارات ريال بمجال الصناعات العسكرية

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية عن توقيع 22 اتفاقية مشاركة صناعية مع عدد من الشركات المتخصصة بالصناعات العسكرية والدفاعية وبقيمة إجمالية بلغت حوالي 8 مليارات ريال.

وأوضحت الهيئة أن الاتفاقيات الموقعة على هامش معرض الدفاع العالمي مع عدد من الشركات المحلية والعالمية، شملت عددا من المجالات كأعمال توطين مباشرة للمنظومات والأنظمة العسكرية، وبناء قدرات نوعية في المجالات الصناعية المستهدفة، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها في القطاع.

المصدر: “الإخبارية”