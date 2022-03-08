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تعطل خدمات موقع “تويتر” حول العالم

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 ساعاتآخر تحديث : الثلاثاء 8 مارس 2022 - 7:49 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
تكنولوجياعربي ودولي
تعطل خدمات موقع “تويتر” حول العالم

كل الوطن – فريق التحرير: أفاد موقع down detector بأن ملايين الأشخاص حول العالم يواجهون مشاكل في استخدام موقع “تويتر”، مبينا أن خدمات الموقع بدأت بالتعطل في حوالي الساعة 15:13 بتوقيت غرينتش.

وأفاد موقع “ديلي ميل” بأن المستخدمين يواجهون مشكلة في عرض أي ردود على التغريدات على تطبيق iOS، وتظهر رسالة تقول: “تمت مصادفة خطأ. حاول مجددا”.

وفي حين أن “تويتر” لم يعلق بعد على هذه القضية، فقد تم الإبلاغ عن آلاف المشاكل على Down Detector. وقال 65% إنهم يواجهون مشكلات مع التطبيق، و25% يواجهون مشكلات مع الموقع، و9% يواجهون مشكلة اتصال مع الخادم (Server Connection).

المصدر: RT + “ديلي ميل”

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