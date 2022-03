تعطل خدمات موقع “تويتر” حول العالم

كل الوطن – فريق التحرير: أفاد موقع down detector بأن ملايين الأشخاص حول العالم يواجهون مشاكل في استخدام موقع “تويتر”، مبينا أن خدمات الموقع بدأت بالتعطل في حوالي الساعة 15:13 بتوقيت غرينتش.

User reports indicate Twitter is having problems since 10:09 AM EST. https://t.co/qqqwagygy9 RT if you're also having problems #Twitterdown

— Downdetector (@downdetector) March 8, 2022