تعطل خدمات موقع “تويتر” حول العالم

كل الوطن – فريق التحرير: أفاد موقع down detector بأن ملايين الأشخاص حول العالم يواجهون مشاكل في استخدام موقع “تويتر”، مبينا أن خدمات الموقع بدأت بالتعطل في حوالي الساعة 15:13 بتوقيت غرينتش.

User reports indicate Twitter is having problems since 10:09 AM EST. https://t.co/qqqwagygy9 RT if you're also having problems #Twitterdown — Downdetector (@downdetector) March 8, 2022

وأفاد موقع “ديلي ميل” بأن المستخدمين يواجهون مشكلة في عرض أي ردود على التغريدات على تطبيق iOS، وتظهر رسالة تقول: “تمت مصادفة خطأ. حاول مجددا”.

وفي حين أن “تويتر” لم يعلق بعد على هذه القضية، فقد تم الإبلاغ عن آلاف المشاكل على Down Detector. وقال 65% إنهم يواجهون مشكلات مع التطبيق، و25% يواجهون مشكلات مع الموقع، و9% يواجهون مشكلة اتصال مع الخادم (Server Connection).

المصدر: RT + “ديلي ميل”