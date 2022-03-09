بن سلمان: مشروع نظام الأحوال الشخصية أستمد من الواقع ويعالج مشكلات المرأة

كل الوطن – فريق التحرير: قال ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان إن مشروع نظام الأحوال الشخصية استمد من أحكام الشريعة الإسلامية وروعي في إعداده الواقع، ويعالج المشكلات التي تعاني منها الأسرة والمرأة.

وبمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام الأحوال الشخصية بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى، قال بن سلمان إن “نظام الأحوال الشخصية هو ثاني مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة الأربعة صدورا التي جرى الإعلان عنها اليوم الثلاثاء وبقي منها: مشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية”.

وأوضح أن “مشروع نظام الأحوال الشخصية قد استمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وروعي في إعداده أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، ومواكبة مستجدات الواقع ومتغيراته”، مؤكدا أنه “سيسهم في الحفاظ على الأسرة واستقرارها باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، كما سيعمل على تحسين وضع الأسرة والطفل، وضبط السلطة التقديرية للقاضي للحد من تباين الأحكام القضائية في هذا الشأن”.

وأكد بن سلمان أن “استحداث نظام خاص بالأحوال الشخصية يعكس التزام القيادة بنهج التطوير والإصلاح أخذا بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، وأن نظام الأحوال الشخصية يُشكل نقلة نوعية كبرى في جهود صون وحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق”، مبينا أن “النظام جاء شاملا في معالجة جميع المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة، ومنظما لمسائل الأحوال الشخصية تنظيماً دقيقاً بكافة تفاصيلها”.

المصدر: “واس”