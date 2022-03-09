السعودية: متواصلون مع كييف لضمان سلامة المواطن المحتجز لديها

كل الوطن – فريق التحرير: أكدت سفارة السعودية في كييف، اليوم الثلاثاء، أنها تتابع عن كثب قضية المواطن السعودي المحتجز من قبل السلطات الأوكرانية في قضية ذات أبعاد أمنية، مشيرة إلى أنها على تواصل مستمر مع الجهات المختصة لإيجاد أفضل السبل لضمان سلامته.

وأشارت السفارة إلى استمرارها في العمل وبشكل مكثف لتنفيذ خطة إجلاء مواطنيها من أوكرانيا، وذلك بتوجيه ومتابعة مستمرة من وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، مضيفة أنها قامت بإجلاء أكثر من 100 مواطن سعودي قبل نحو شهر عن طريق الجو عبر رحلات طيران مختلفة، وآخرين عبر طرق برية آمنة إلى الدول المجاورة لأوكرانيا.

إجلاء المواطنين

كذلك، أوضحت أنها تعمل على إجلاء العدد المتبقي من المواطنين، مع تواصل وتنسيق مستمر مع الجانب الأوكراني لمعرفة الممرات الآمنة التي يمكن من خلالها عبورهم من مناطق الصراع إلى الدول المجاورة التي تقوم بعثات السعودية فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخولهم ومغادرتهم إلى المملكة في أقرب وقت ممكن.

المصدر: العربية نت