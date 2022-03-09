نشر التقرير الطبي بقضية مقتل لاعبة كرة السرعة بنادي دسوق الرياضي في مصر

كل الوطن – فريق التحرير: بعد أن أثارت واقعة قتلها ضجة كبيرة بمصر وعقب إحالة المتهم لمحكمة الجنايات، نشرت وسائل إعلام التقرير الطبي الخاص بقضية الطالبة روان الحسيني، لاعبة كرة السرعة بنادي دسوق الرياضي.

وكشفت صحيفة “الوطن” المصرية عن تفاصيل هذا التقرير، الذي أشرف عليه 3 من أطباء الطب الشرعي، حيث أوضحت أن التقرير بين “وجود كدمة بالعين اليمنى، وسحجات حول العنق وتحول لون الوجه إلى الأزرق، وحز متسحج غير مكتمل الاستدارة يمتد بوضع مستعرض بمقدم ويمين العنق أقصى عرض سنتيمتر، وسحجات يسار العنق وكدمات أسفل الجفن السفلي للعين اليمنى، ونزيف بملتحمة العين، وكدمات بمقدمة الساق اليمنى، كما تبين وجود انسكابات دموية بمقدمة الرأس، وأنها خالية من كسور المخ مع وجود احتقان شديد بالأوعية الدموية”.

وبحسب “الوطن”، فإن التقرير ذكر “وجود إصابات أعلى الحاجب الأيمن، وخلو ملابس روان الحسيني، من تمزقات أو تلوثات”، كما “تبين وجود انسكابات دموية بعضلات العنق من الجهة اليسرى، وخلو الصدر والقب من الإصابات، وخلو البطن والحوض من النزيف”.

وأوضح التقرير الذي نشرته الصحيفة أن الوفاة “جاءت نتيجة الضغط على العنق بجسم مرن محدود وهو “الإيشارب المحرز”، وتبين وجود إصابات احتكاكية أرضية حدثت من التصادم والاحتكاك بجسم صلب خشن، وهي غير كافية ما يدل على أن هناك إضعاف مقاومة المجني عليها وفق تصور النيابة اعترافات المتهم، كما أن الوفاة حدثت نتيجة إسفكسيا الضغط على العنق من الخارج (الخنق)، وما ضاعفها من توقف المراكز الحيوية بالمخ عن العمل”.

تجدر الإشارة إلى أن المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، كان قد أحال إبراهيم معوض، المتهم بقتل الطالبة روان الحسيني، لاعبة كرة السرعة بنادي دسوق الرياضي، إلى محكمة الجنايات، في حين أنه لم يتم تحديد أولى جلسات المحاكمة بعد، حيث عثر عليها الأهالي مقتولة وملقاة فوق سطح عمارة سكنية بمدينة دسوق في 17 يناير الماضي.

المصدر: “الوطن”