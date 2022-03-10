مصر تؤكد دعمها للإمارات والسعودية في اتخاذ “الإجراءات اللازمة لحماية أمنهما”

كل الوطن – فريق التحرير: أكدت مصر دعمها للمملكة العربية السعودية والإمارات في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنهما وسلامة شعبيهما، مشددة على أن الأمن العربي كل لا يتجزأ.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، يوم الأربعاء، إن “الأمن القومي المصري يرتبط ارتباطا وثيقا بأمن الدول العربية الشقيقة في منطقة الخليج العربي”.

ورحب شكري بالقرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن بشأن اليمن، والذي تضمن إدانة لهجمات الحوثيين ضد الدولتين العربيتين، وطالب بـ”الوقف الفوري لتلك الهجمات، مع توسيع الحظر المفروض علي إيصال الأسلحة إلي اليمن”.

وأعرب عن دعم مصر لـ”كافة الجهود التي تهدف للتوصل إلي تسوية سريعة وسلمية للملف اليمني تستند علي قرارات مجلس الأمن، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، بما يحفظ وحدة اليمن واستقلال قراره”.

المصدر: “وام”