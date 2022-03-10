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انتخاب السعودية رئيسا للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

كل الوطن - فريق التحرير10 مارس 2022آخر تحديث : الخميس 10 مارس 2022 - 6:23 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
انتخاب السعودية رئيسا للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

كل الوطن – فريق التحرير: انتخب المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم الأربعاء، المملكة العربية السعودية رئيسا للمجلس التنفيذي للمنظمة للفترة 2022 – 2023.
وسيتولى رئاسة المجلس التنفيذي سفير السعودية لدى مملكة هولندا والمندوب الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير زياد بن معاشي العطية.

ويعد المجلس التنفيذي الجهاز التنفيذي للمنظمة، ويعمل على تعزيز تنفيذ الاتفاقية، والامتثال لها على نحو فعال، كما يشرف على أنشطة الأمانة الفنية للمنظمة، وينظر في مشروع ميزانية المنظمة، وفي مشروع تقرير المنظمة، والتقارير الخاصة التي يقدمها لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.

وقالت وكالة “واس” أن اختيار المملكة رئيسا للمجلس التنفيذي للمنظمة، يأتي نظير الإنجازات المستمرة التي حققتها على صعيد العمل في المنظمات الدولية، كما يعكس دورها المحوري وجهودها الحثيثة في التعامل بكل شفافية ومصداقية مع معطيات الأحداث الدولية في هذا المجال، ومدى تقدير الدول الأعضاء في المجلس والمنظمة لهذا الدور.

يذكر أن المملكة العربية السعودية من الدول المؤسسة للمنظمة وعضو منتخب في المجلس التنفيذي منذ تأسيسها عام 1997.

المصدر: “واس”

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