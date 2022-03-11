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الوليد بن طلال: أنا متبن للتوطين والسعودة لدرجة العنصرية

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : الجمعة 11 مارس 2022 - 11:33 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
الوليد بن طلال: أنا متبن للتوطين والسعودة لدرجة العنصرية

كل الوطن – فريق التحرير: قال الأمير الوليد بن طلال، إنه “متبني التوطين والسعودة بتحيز وقوة وشدة وصرامة تصل لدرجة العنصرية”، مؤكدا أنه “يفتخر بأنه عنصري للسعودية”.
وقال في حديث لبرنامج “يا هلا” إن “نسبة العاملين لديه من السعوديين أكثر من 90%”، مشيرا إلى أنه تبنى التوطين منذ 20 عاما، وأنه ينحاز بنسبة 100% للسعوديين.

وأكد أنه لا يوجد لديه حياد في حب وطنه.

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