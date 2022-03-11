هاكرز أجانب يخترقون أجهزة كمبيوتر في الصين لمهاجمة روسيا وأوكرانيا وبيلاروس

كل الوطن – فريق التحرير: قالت وكالة الأنباء الصينية ” شينخوا” اليوم الجمعة، إن قراصنة أجانب معظمهم من الولايات المتحدة، يخترقون الكمبيوترات في الصين لشن هجمات سيبرانية ضد روسيا وأوكرانيا وبيلاروس.

ونقلت الوكالة عن المركز الصيني لمراقبة الطوارئ على الإنترنت (CNCERT / CC): “منذ نهاية فبراير، تعرض الفضاء الإلكتروني الصيني لهجمات سيبرانية متواصلة من الخارج. فرضت جهات أجنبية من خلال هذه الهجمات سيطرتها على أجهزة الكمبيوتر في الصين، ثم نفذت عبرها هجمات إلكترونية على روسيا وأوكرانيا وبيلاروس”.

وتظهر التحليلات، أن العناوين التي تم منها تنفيذ هذه الهجمات منها تقع بشكل رئيسي في الولايات المتحدة، بما في ذلك أكثر من 10 منها في ولاية نيويورك وحدها، وهناك عناوين في ألمانيا وهولندا ودول أخرى.

وبلغت كثافة المرور في فترة الذروة حوالي 36 جيجابت في الثانية.

ووفقا للمقالة، 87٪ من هذه الهجمات موجهة ضد روسيا.

المصدر: تاس