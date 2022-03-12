إحباط تهريب كمية ضخمة من مخدر الهيروين من أبو ظبي إلى أوروبا (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت الشرطة الإماراتية عن إحباط تهريب 1.5 طن من مخدر الهيروين، كان من المخطط تصديرها إلى إحدى الدول الأوروبية.

وفي التفاصيل، أوضح اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبو ظبي، أن شرطة أبوظبي تمكنت من إحباط تهريب 1.5 طن من مخدر الهيروين بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، لافتا إلى أن تحريات مديرية مكافحة المخدرات بشرطة أبو ظبي، كشفت عن وصول شحنة مشبوهة من احدى الدول المجاورة إلى ميناء خليفة تمهيدا لإعادة تصديرها إلى إحدى الدول الأوروبية، وكانت العيون الساهرة لها بالمرصاد وعملت باحترافية على افشال المخطط الدولي لعملية التهريب.

وأشار المزروعي إلى أنه فور وصول المعلومات الأمنية شكلت مديرية مكافحة المخدرات والإدارة العامة لجمارك ابوظبي فريقا مشتركا لرصد وتفتيش الشحنة المشبوهة مما أسفر عن ضبط الكمية التي تقارب قيمتها السوقية 150 مليون درهم (نحو 40 مليون دولار) وإحباط تصديرها للخارج، مشددا على أن هذه العملية تعد واحدة من أبرز عمليات المكافحة الناجحة التي تعزز قوة الأجهزة الأمنية بالإمارة وتؤكد احترافيتها وقدراتها العالية في التصدي للعصابات الدولية.

المصدر: “وام”