تقرير: استقالة محامي دفاع بقضية اغتيال الحريري من المحكمة الدولية

كل الوطن – فريق التحرير: كشف إصدار صحيفة “الأخبار” الأسبوعي “القوس”، أن محامي دفاع بقضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الراحل، رفيق الحريري، وآخرين، استقال من المحكمة الدولية.

وأشار “القوس” إلى أنه “بعد صدور حكم الاستئناف عن المحكمة الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وآخرين المعروفة باسم “المحكمة الخاصة بلبنان” وإدانة حسن مرعي وحسين عنيسي بعد أن كانت محكمة البداية قد ثبتت براءتهم في حكمها الصادر في 18 آب 2020، قدم المحامي الفرنسي فنسان كورسيل لابروس، المكلف من قبل المحكمة بمهام الدفاع عن حقوق ومصالح حسين عنيسي، استقالته الخطية بعد صدور الحكم”.

وأوضحت الأخبار أن المحامي الفرنسي فنسان كورسيل لابروس “لن يستجيب لدعوة رئيسة المحكمة القاضية أيفانا هيردليشكوفا لتقديم مذكرة بشأن العقوبة التي تنوي المحكمة انزالها غيابيا بحق الأشخاص الذين ادانتهم”، حيث “لم يشأ كورسيل لابروس التعليق على تفاصيل الحكم واقتصر قوله على الآتي”: “أنا محام يفترض أن أقوم بمهامي في محكمة قضائية”.

وبحسب الصحيفة، لا يمكن التعليق على تفاصيل الحكم استنادا الى الملخص الصادر عن المحكمة، إذ جاء في الملخص أن غرفة الاستئناف “تشدد على أن الملخص لا يشكل جزءا من الحكم تحت أي ظرف، وأن النص الوحيد ذي الحجية الذي يتضمن استنتاجات غرفة الاستئناف هو حكمها الكتابي”.

في حين أشارت “الأخبار” إلى أن “نص الحكم الصادر عن “المحكمة الخاصة بلبنان” لم يصدر باللغة العربية بل اقتصر على الإنجليزية”.

المصدر: “الأخبار”