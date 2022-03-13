السعودية.. “الإحصاء” تعلن إتمام “تحديث العناوين” وتكشف موعد التعداد الفعلي للسكان لـ2022

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية إتمامها بنجاح أعمال مرحلة “تحديث العناوين” للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2022، والتي أجريت بين 26 يناير الماضي و10 مارس الجاري.

ويُعتبر “تحديث العناوين” مرحلة تحضيرية مهمة وخطوة أساسية في أعمال التعداد، وفيها حصر جميع الوحدات السكنية المأهولة وغير المأهولة، وترقيمها، وربطها بهوية رب الأسرة، وجمع بيانات مبدئية عن عدد الأسر وأفرادها، من خلال أكثر من 14 ألف باحث ميداني، وذلك لضمان شمولية التعداد وتغطيته لجميع الوحدات السكنية خلال مرحلة العد الفعلي لاحقًا.

وكشفت الهيئة أن “مرحلة العد الفعلي لتعداد السعودية 2022 ستبدأ في 10 مايو المقبل، ويمكن للمواطنين والمقيمين المشاركة في التعداد من خلال خيار العد الذاتي، الذي يتيح لأرباب الأسر تعبئة استمارة التعداد بشكل إلكتروني، أو عن طريق زيارة الباحث الميداني للوحدات السكنية في المملكة”.

وأكدت أن المشاركة في التعداد فرصة كبيرة لجميع سكان المملكة من مواطنين ومقيمين، للمساهمة في تحقيق “رؤية السعودية 2030″، والمشاركة في الإعداد لمستقبل أفضل لكل من يعيش في المملكة.

ونوهت الهيئة بـ”التعاون الكبير الذي لاقته من المواطنين والمقيمين خلال إتمام الباحث الميداني لأعماله”، معربة عن شكرها لهم ولجميع العاملين في مشروع التعداد.

المصدر: “سبق”