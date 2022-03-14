د. عبدالمجيد الجلاَّل: مجلس التعاون الخليجي، لمرحلة إعادة العمل بالاتفاق النووي، مع إيران، وتداعياته على الأمن، والاستقرار الخليجي!

كتبتُ أكثر من مرةٍ ، عن ضرورة استعداد مجلس التعاون الخليجي ، لمرحلة إعادة العمل بالاتفاق النووي ، مع إيران ، وتداعياته على الأمن ، والاستقرار الخليجي!

قريباً ، سوف يتم التوقيع ، على الاتفاق النووي مع إيران ، بنسخة 2022 الجديدة ، وهي ذاتها نسخة 2015 ، فقد نجحت إيران ، بفرض شروطها، على أطراف الاتفاق النووي ، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ، بمنع أن يتضمن الاتفاق ، أياً من الهواجس الخليجية ذات الصلة بالتدخلات الإيرانية السافرة في المنطقة ، أو مسألة صواريخها الباليستية ، واستخدامها ، لدعم قوى العدوان والشر ، في المنطقة، وفي مقدمتهم ، ميلشيات الحوثي في اليمن ، وحزب الله في لبنان ، والحشد الشعبي في العراق !

من الأساس اهتم الأمريكيون والأوروبيون ، بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي ، دون سواه ، فركزت المفاوضات ، على بحث النقاط الفنية والتقنية، وتمَّ إشراك الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، في صلب المفاوضات!

لذا ، فقد تبعثرت الهواجس الخليجية ، شذر مذر ، وتخلى حلفاؤنا مرة ثالثة ، ورابعة ، عن واجباتهم بحكم استراتيجية التعاون والتحالف المُشترك، بيننا وبينهم ، باتجاه حماية وتقوية الأمن الخليجي ، وبفضل مواقفهم المُتخاذلة، تنهض إيران من جديد ، لتصول وتجول في المنطقة ، وعلينا تحمُّل سياساتها المٌعادية والمُستفزة في قادم الأيام !

على كل حالٍ ، على دول مجلس التعاون ، طي صفحة ماضية ، وفتح صفحة جديدة ، لتأمين استقرار وثبات دولها ، وألا يرتهن قرارها السيادي للمزاج الأمريكي أو الأوروبي ، بل بمصالحها ، واحتياجاتها الفعلية ، وآمال شعوبها ، وطموحاتهم ، في تعزيز برامج التنمية المُستدامة !

على دول مجلس التعاون ، بناء استراتيجية دفاعية وأمنية ، لتأمين مصالحهم ، وحماية أجواءهم وحدودهم ، من كل متربصٍ وطامع ، وأن تتضمن ، مبادرات عملية ، لمعالجة الأزمات والحرائق ، التي يؤثر استمرارها، على الأمن القومي الخليجي ، وفي مقدمتها أزمة اليمن ، عبر آليات ومحددات ، تُنهي الحرب، وتبني السلام والاستقرار ، وحتى إيقاف الاستنزاف المادي والمالي الراهن جراء استمرار الأزمة اليمنية ، خاصة ، ما يتصل بالمملكة العربية السعودية !

ويُفترض أن تتضمن الاستراتيجية ، كذلك ، مسارات محددة ، للتفاهم مع إيران ، في كل الملفات العالقة ، ولو تمَّ ذلك ، في حدوده الدنيا ، ولابأس من الاستعانة بالدول الشقيقة التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع إيران ، مثل دولة سلطنة عمان !

خلاصة القول ، إعادة العمل بالاتفاق النووي مع إيران ، مسألة وقت ، وعلى مجلس التعاون الخليجي الإسراع في بناء استراتيجية خليجية مُتكاملة لمواجهة تحدياته وتداعياته !