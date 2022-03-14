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بعد توقف لعامين.. انطلاق أول رحلة عمرة من قطاع غزة

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : الإثنين 14 مارس 2022 - 1:56 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
بعد توقف لعامين.. انطلاق أول رحلة عمرة من قطاع غزة

كل الوطن – فريق التحرير: انطلقت صباح اليوم، أولى رحلات العمرة لسكان قطاع غزة، عقب توقف لعامين بسبب انتشار جائحة كورونا.

وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، إن أولى رحلات العمرة لسكان قطاع غزة، انطلقت عقب توقف لعامين.

وأوضحت، أن السفر عبر معبر رفح البري سيخصص فقط لمغادرة الفوج الأول من المعتمرين.

وأضافت: “إن العمل الاعتيادي يتوقف في اتجاه المغادرة فقط للمسافرين من كشوفات الداخلية والتنسيقات المصرية، مع بقاء العمل في اتجاه الوصول للمسافرين العاديين خلال هذين اليومين.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية

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