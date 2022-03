تركي آل الشيخ يغرد عن ” وقت موته” ويثير تفاعلا كبيرا بمواقع التواصل

كل الوطن – فريق التحرير: أثار رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، المستشار تركي آل الشيخ، تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة نشرها حول “وقت موته”، أثناء تواجده في نيويورك بالولايات المتحدة.وعلى حسابه في “تويتر”، نشر المستشار تركي آل الشيخ صورة ظهر فيها وهو يتكأ برأسه على أصابع يده اليسرى، وعلق عليها قائلا : “أنا الشخص الذي سيموت عندما يحين وقت موتي، لذا دعني أعيش حياتي بالطريقة التي أريدها”.

I'm the one that's got to die when it's time for me to die, so let me live my life the way I want to🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/9kCgaSDRji

— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 13, 2022