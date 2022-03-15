  1. الرئيسية
  2. »
  3. محليات

خبير أرصاد سعودي يحذر من موجة برد تضرب المملكة

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 ساعاتآخر تحديث : الثلاثاء 15 مارس 2022 - 11:16 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
فيديوهاتمحليات
خبير أرصاد سعودي يحذر من موجة برد تضرب المملكة

كل الوطن – فريق التحرير: حذر خبير الطقس السعودي عقيل العقل من موجة برد بدأت تضرب المملكة، لافتا إلى أنها سوف تؤثر على درجات الحرارة في البلاد.

وقال العقل في تصريحات لقناة “الإخبارية” إن “موجة باردة تؤثر على درجات الحرارة في المملكة لتصل تحت الصفر في المناطق الشمالية”، مشيرا إلى أن “موجة البرد بدأت بالفعل، وقد تزداد من يوم الأربعاء إلى الجمعة، على المناطق الشمالية والجنوبية من المملكة”.

وأفاد بأنه “من المتوقع أن تصل درجات الحرارة من 3 درجات تحت الصفر إلى 3 درجات، خاصة على المناطق الشمالية”، مؤكدا أن “أكثر المناطق تأثرا بموجة البرد هي تبوك وحائل والجوف”.

المصدر: “الإخبارية”

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة