كيفية إنقاص الوزن.. هل الوجبات الغذائية السائلة خطرة؟

كل الوطن – فريق التحرير: لا يعد إنقاص الوزن بالأمر السهل، وقد يكون من المغري إجراء تغييرات متطرفة من أجل تسريع العملية. ولكن، هل النظم الغذائية السائلة خطيرة؟

إذا كنت تحاول إنقاص وزنك، فمن الواقعي أن تهدف إلى خسارة نصف كيلو غرام إلى كيلو غرام في الأسبوع. ويعد اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية عن المعتاد – إلى جانب النشاط البدني المنتظم – أفضل طريقة لفقدان الوزن. لكن قد تفكر في شيء أكثر قسوة، مثل اتباع نظام غذائي سائل.

وفي يوم الجمعة، 4 مارس، أعلن عن وفاة لاعب الكريكيت الأسترالي السابق شين وارن، وكان يتبع نظاما غذائيا سائلا لمدة أسبوعين قبل وفاته.

وعلى الرغم من أن تشريح الجثة أشار إلى أنه مات لأسباب طبيعية، فقد عانى وارن من آلام في الصدر قبل وفاته ويشتبه في إصابته بنوبة قلبية. ولم يكن هناك دليل يربط وفاته بالنظام الغذائي السائل.

وعلى الرغم من أن بعض الأشخاص يكونون بخير تماما عند اتباع نظام غذائي سائل، إلا أنه ليس طريقة آمنة لفقدان الوزن للجميع.

ويعني النظام الغذائي السائل أنك تحصل على كل (أو على الأقل معظم) السعرات الحرارية من المشروبات.

وفي بعض الأحيان، يقترح الطبيب اتباع نظام غذائي سائل قبل إجراء طبي أو إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي، ولكن لا ينبغي أبدا اتباع هذه الحميات دون إشراف طبي.

وعادة ما تتضمن الأنظمة الغذائية السائلة المتبعة لفقدان الوزن استبدال وجباتك المعتادة بعصائر الفاكهة وعصائر الخضروات والعصائر المخفوقة.

هل الوجبات السائلة خطرة؟

لا تعتبر الأنظمة الغذائية السائلة خطرة فقط، ولكنها قد تكون أيضا غير فعالة. والهدف هو تقليل السعرات الحرارية مع الحصول على الكثير من العناصر الغذائية في نفس الوقت، ولكن هذا ليس ممكنا دائما. وبالطبع، إذا كونك تتناول طعاما أقل، فإنك ستستهلك سعرات حرارية أقل وستفقد الوزن.

ومع ذلك، فإن النتائج ستستمر فقط طالما أنك تحافظ على النظام الغذائي السائل، وستكتسب الوزن الذي فقدته عند تناول الطعام الصلب مرة أخرى.

وعلاوة على ذلك، لن تحصل على العناصر الغذائية الحيوية التي يحتاجها جسمك ليعمل بالشكل الأمثل.

وقال سيغن سفانفيلدت، خبير التغذية في Lifesum: “إذا كان لديك القدرة على تناول الطعام، فيجب أن يكون الشيء الأول الذي يجب عليك فعله للحصول على ما يكفي من العناصر الغذائية والطاقة خلال اليوم. وعند اتباع نظام غذائي سائل، قد يكون من الصعب الحصول على ما يكفي من الطاقة والعناصر الغذائية من نظامك الغذائي اليومي. وبالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن مجموعة متنوعة من الأطعمة والعناصر الغذائية من النظام الغذائي السائل ليست متنوعة كما قد تكون إذا كنت تتناول الأطعمة”.

وأشار WebMD إلى أن فقدان العناصر الغذائية الأساسية يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية سيئة مثل التعب والدوخة وتساقط الشعر وحصى المرارة وتلف القلب والإمساك.

وقد تعتقد أن اتباع نظام غذائي سائل لمدة أسبوع سيساعدك على “التخلص من السموم” بعد تناول الطعام غير الصحي أو شرب الكحول، ولكن ليست هناك حاجة إلى “التخلص من السموم” في المقام الأول.

ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أن البشر لديهم أعضاء تعمل بشكل مثالي (الكلى والكبد) والتي تنظف أجسامنا من السموم كل يوم. ومفتاح الصحة هو بالأحرى تناول نظام غذائي متوازن ومتنوع يتماشى مع متطلبات الطاقة الخاصة بك.

المصدر: إكسبريس