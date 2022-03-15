  1. الرئيسية
  2. »
  3. جرائم وحوادث

مصر.. إعدام 3 محكومين في قضية واحدة

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 ساعاتآخر تحديث : الثلاثاء 15 مارس 2022 - 6:45 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
مصر.. إعدام 3 محكومين في قضية واحدة

كل الوطن – فريق التحرير: قضت محكمة مصرية بإعدام 3 مدانين والسجن المشدد 10 سنوات في جريمة قتل مواطن بمدينة السلام.

وكشف قرار الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الثالث بالاشتراك مع المتهم الرابع عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة، قتلوا المجني عليه، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وأعد الأول والثاني لهذا الغرض سلاحين أبيضين قطعة حديدية حادة ومطواة، ثم سعي إليه المتهمين الأول والثاني، متهيئين فرصة تواجده في مسكنه بمفرده، وذلك بأن تربصا له بإحدي الشقق المجاورة لمحل إقامته حال تواجد المتهم الثالث علي مسرح الجريمة، والذي أبلغهما بتواجد المجني عليه بمحل سكنه، وما أن ظفرا به حتي انهالا ضربا علي رأسه وعنقه بتلك الأسلحة فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

المصدر: اليوم السابع

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة