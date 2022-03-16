جريمة بشعة في الاحساء.. مسلحون يقتلون رجلا برصاصة في الرأس ويسكبون الأسيد على جثته

كل الوطن – فريق التحرير: تمكنت الداخلية السعودية من كشف جريمة قتل بشعة في منطقة الأحساء جنوبي المنطقة الشرقية، حيث ألقت القبض على مجموعة مسلحة قتل عناصرها رجلا وسكبوا الأسيد على جثته.
وقالت صحيفة “عكاظ” السعودية، إن خلية إرهابية أقدمت على جريمة شنعاء عندما استخدم الجناة سيارة استولوا عليها من بلدة المنصورة القريبة من مكان الحادثة، واقتادوا صاحبها معهم تحت تهديد السلاح، قبل العثور على جثته داخل سيارته، بعد أن أطلق المسلحون النار على رأسه، وصبوا “الأسيد” على الجثة.
وباشرت الأجهزة الأمنية في السعودية التحقيقات، وتم الكشف عن هوية منفذي الهجوم في الأحساء خلال أقل من 8 ساعات.
وذكرت الصحيفة أنه تم القبض على 6 من المشتبه بهم في عدة مناطق، كما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على آخرين لهم علاقة وثيقة بالحادث الإجرامي.
وأكدت التحقيقات تورط 8 من المقبوض عليهم في ارتكاب عدة جرائم منها إطلاق النار على مدنيين بمحافظة الأحساء.
المصدر: صحيفة “عكاظ” السعودية