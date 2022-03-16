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السعودية.. القبض على رجل قتل زوجته في عرعر

كل الوطن - فريق التحرير16 مارس 2022آخر تحديث : الأربعاء 16 مارس 2022 - 9:55 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطقجرائم وحوادث
السعودية.. القبض على رجل قتل زوجته في عرعر

كل الوطن – فريق التحرير: تمكنت الشرطة السعودية بمنطقة الحدود الشمالية يوم الثلاثاء من القبض على سعودي اعتدى على زوجته بمدينة عرعر، ما أدى إلى مقتلها.
وصرح المتحدث باسم شرطة منطقة الحدود الشمالية بأن دوريات الأمن بمدينة عرعر قبضت على سعودي اعتدى على زوجته ما أدى إلى وفاتها.

وأضاف أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

يذكر أن الحادثة وقعت في حي الضاحية، ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابساتها الغامضة، وسط أنباء تشير إلى أن الجاني يعاني بسبب اضطرابات نفسية.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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