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تونس.. السجن مدى الحياة لقتلة الرائد مجدي الحجلاوي حرقا

كل الوطن - فريق التحرير16 مارس 2022آخر تحديث : الأربعاء 16 مارس 2022 - 10:29 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
تونس.. السجن مدى الحياة لقتلة الرائد مجدي الحجلاوي حرقا

كل الوطن – فريق التحرير: قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بسيدي بوزيد وسط غربي تونس، بالسجن مدى الحياة للمتهمين في قضية قتل الرائد مجدي الحجلاوي بمعتمدية بئر الحفي التابعة لولاية سيدي بوزيد.
وتعود وقائع القضية إلى شهر يونيو 2017، حيث فارق الرائد مجدي الحجلاوي أصيل منطقة قطرانة بسيدي بوزيد حرقا بزجاجة حارقة، خلال احتجاجات شهدتها مدينة بئر الحفي قبل عيد الفطر بيوم واحد.

كما لحق الضرر بكل من الرائد محمد الصالح مولاهي والنقيب ساسي عانسي والملازم أول حسين بوعزيزي.

جدير بالذكر أن قوات الأمن تدخلت يوم الاحتجاجات من أجل تهدئة الأوضاع عقب مقتل شاب بالمنطقة طعنا بآلة حادة.

المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية

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