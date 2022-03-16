  1. الرئيسية
  2. »
  3. جرائم وحوادث

وضعت فضلاتها في طعام مخدوميها لمدة عام.. توقيف خادمة هندية في الكويت

كل الوطن - فريق التحرير16 مارس 2022آخر تحديث : الأربعاء 16 مارس 2022 - 11:37 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثكُل الأخبار
علم الكويت

كل الوطن – فريق التحرير: أوقف الأمن الكويتي، عاملة منزلية من الجنسية الهندية، عملت لمدة عام على وضع فضلاتها في طعام أسرة كويتية.

وأفادت صحيفة “المجلس” الإلكترونية، على حسابها في “تويتر”: “تم القبض على خادمة هندية انتقمت من أسرة كويتية بوضع فضلاتها في الطعام لمدة عام”.

وأضافت: “أشارت الخادمة الهندية إلى أن السبب في قيامها بوضع فضلاتها في الطعام هو أن غرفتها منفصلة وعلى سطح المنزل”.

المصدر: “المجلس”

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة