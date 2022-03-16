وضعت فضلاتها في طعام مخدوميها لمدة عام.. توقيف خادمة هندية في الكويت

كل الوطن – فريق التحرير: أوقف الأمن الكويتي، عاملة منزلية من الجنسية الهندية، عملت لمدة عام على وضع فضلاتها في طعام أسرة كويتية.

وأفادت صحيفة “المجلس” الإلكترونية، على حسابها في “تويتر”: “تم القبض على خادمة هندية انتقمت من أسرة كويتية بوضع فضلاتها في الطعام لمدة عام”.

وأضافت: “أشارت الخادمة الهندية إلى أن السبب في قيامها بوضع فضلاتها في الطعام هو أن غرفتها منفصلة وعلى سطح المنزل”.

القبض على خادمة هندية انتقمت من أسرة كويتية بوضع فضلاتها في الطعام لمدة عام والسبب: غرفتي منفصلة وعلى سطح المنزل ! pic.twitter.com/aogsTwhyjh — المجلس (@Almajlliss) March 16, 2022

المصدر: “المجلس”