الملك سلمان يغادر المستشفى بعد تغيير بطارية منظم ضربات القلب بنجاح (فيديو+صور)

كل الوطن – فريق التحرير: غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ظهر اليوم الأربعاء، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعد أن أجرى صباحا بعض الفحوصات الطبية وتغيير بطارية منظم ضربات القلب.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” بأن تغيير بطارية منظم ضربات القلب تكللت بالنجاح، لافتة إلى أنه من المقرر أن يخضع الملك عدة أيام للراحة حسب الخطة العلاجية.
#الديوان_الملكي: #خادم_الحرمين_الشريفين يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن أجرى صباح اليوم بعض الفحوصات الطبية تكللت بالنجاح ولله الحمد.https://t.co/7B1RRCxN7J#واسpic.twitter.com/XdXTI1SiRC
— واس الأخبار الملكية (@spagov) March 16, 2022