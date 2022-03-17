  1. الرئيسية
  2. »
  3. عربي ودولي

جونسون: وجهت الشكر للسعودية على دعمها للقرار الأممي بشأن أوكرانيا

كل الوطن - فريق التحرير17 مارس 2022آخر تحديث : الخميس 17 مارس 2022 - 2:50 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
جونسون: وجهت الشكر للسعودية على دعمها للقرار الأممي بشأن أوكرانيا

كل الوطن – فريق التحرير: قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إنه وجه الشكر للسعودية على دعمها لقرار الأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، مشيرا إلى أن هناك تفهما في السعودية للحاجة لاستقرار أسواق النفط والغاز العالمية، كما أنه اتفق مع القيادة في السعودية على ضرورة تجنب التضخم والعواقب الاقتصادية المدمرة.

واستقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

cec9c996 c82f 46b3 a711 31e51e020b51 - كل الوطن

4fbd5f57 55c7 413d 8b33 c4547f2e05da - كل الوطن

5db3e80c 9967 4a6c a867 86253dc2e384 - كل الوطن

7d04e8fa 77ab 498f 8b53 2d96b8b134e4 - كل الوطن

54098587 45dd 4408 a9fc 718a635d8e34 - كل الوطن

1ac614db f4d3 4171 b8f9 979537106786 - كل الوطن

8c8c77fc 7875 46d5 b20f bd3759f84335 16x9 - كل الوطن

وجرى خلال جلسة المباحثات بحث علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وفرص تطويرها، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها، بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

وبعد ذلك تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وقعها الأمير محمد بن سلمان وبوريس جونسون.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة