جونسون: وجهت الشكر للسعودية على دعمها للقرار الأممي بشأن أوكرانيا

كل الوطن – فريق التحرير: قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إنه وجه الشكر للسعودية على دعمها لقرار الأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، مشيرا إلى أن هناك تفهما في السعودية للحاجة لاستقرار أسواق النفط والغاز العالمية، كما أنه اتفق مع القيادة في السعودية على ضرورة تجنب التضخم والعواقب الاقتصادية المدمرة.

واستقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وجرى خلال جلسة المباحثات بحث علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وفرص تطويرها، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها، بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

وبعد ذلك تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وقعها الأمير محمد بن سلمان وبوريس جونسون.