مستشار بالديوان الملكي السعودي يكشف عن قيمة المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة لليمن

كل الوطن – فريق التحرير: كشف مستشار بالديوان الملكي السعودي أن المملكة قدمت خلال السنوات القليلة الماضية ما يربو على 19.39 مليار دولار أمريكي كمساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية واقتصادية لليمن.

وجاء ذلك خلال مشاركة المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، عبر الاتصال المرئي، ممثلا عن السعودية في مؤتمر المانحين المخصص لليمن للعام 2022، المنعقد برعاية الأمم المتحدة وسويسرا والسويد بمدينة جنيف، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الاتحاد السويسري، ووزيرة الخارجية السويدية، ومساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق شؤون الإغاثة في حالات الطوارئ، ومندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف.

وقدم الربيعة شكر السعودية وتقديرها للأمم المتحدة وسويسرا والسويد لـ”حرصهم على تنظيم مؤتمر المانحين لليمن للعام 2022″، آملا “التوصل إلى حلول أكثر استدامة وأعمق أثرا لرفع المعاناة الإنسانية في اليمن والتعامل مع مسبباتها”.

وأضاف: “أننا نجتمع اليوم واليمن يواجه أزمة إنسانية كبيرة، ويزيد من صعوبتها ما تقوم به المليشيات الحوثية الانقلابية من تصعيد كبير في اليمن، بل إنها تجاوزت ذلك لتصعد عملها الإرهابي لتهدد دول الجوار، وهو ما يستوجب وقفة حازمة وصارمة من المجتمع الدولي لحماية الشعب اليمني الشقيق والوصول إلى حلول مستدامة تحقق الأمن والاستقرار والنماء لليمن وشعبه وللمنطقة والعالم أجمع”.

وقال: “إن السعودية تثمن الإجراء الإيجابي لمجلس الأمن باعتماده القرار 2624 (2022) الذي يصنف جماعة الحوثيين جماعة إرهابية، ويدرج الحوثيين كيانا تحت حظر السلاح، مؤكدا “حرص المملكة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة، والتزامها بدعم جميع الجهود الرامية للوصول إلى حل سياسي مستدام وفق المرجعيات الثلاث، وبما يضمن المحافظة على وحدة وسلامة اليمن وشعبه”.

وأكد الربيعة أن “السعودية ستستمر في دعم اليمن بالبرامج الإغاثية والإنسانية لرفع المعاناة الإنسانية بالتنسيق مع الشركاء الأمميين والدوليين والمحليين”.

المصدر: “عكاظ”