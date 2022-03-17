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موسكو تدين هجمات الحوثيين على الإمارات والسعودية

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 7 دقائقآخر تحديث : الخميس 17 مارس 2022 - 11:19 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
موسكو تدين هجمات الحوثيين على الإمارات والسعودية

كل الوطن – فريق التحرير: أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن إدانة موسكو للهجمات التي شنتها جماعة الحوثيين (“أنصار الله”) اليمنية على مرافق مدنية في السعودية والإمارات.

وقال لافروف، أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده في موسكو اليوم الخميس مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد: “نحن قلقون إزاء جولة جديدة من التصعيد في اليمن وحوله، وموحدون بخصوص ضرورة منع امتداد الأعمال القتالية إلى أراضي الدول المجاورة”.

وتابع: “تدين روسيا الهجمات على مرافق مدنية في الإمارات والسعودية”.

ولفت لافروف إلى أن لدى روسيا والإمارات موقفا مشتركا قاضيا بأنه لا حل عسكريا للنزاع في اليمن، مشددا على ضرورة “مواصلة العمل على تطوير الحوار بين الأطراف المتحاربة مع مراعاة آراء جميع القوى السياسية الرئيسية في البلاد”.

المصدر: “تاس”

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