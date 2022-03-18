مجلس التعاون الخليجي يعلن تنظيم مشاورات يمنية-يمنية في الرياض

كل الوطن – فريق التحرير: أعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنه سينظم في أواخر الشهر الجاري مشاورات يمنية يمنية في العاصمة السعودية الرياض، داعيا جميع أطراف النزاع إلى المشاركة فيها.

وذكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح مبارك الحجرف، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، أن المشاورات ستجري في مقر الأمانة العامة للمجلس خلال فترة ما بين 29 مارس والسابع من أبريل، مشيرا إلى أن النقاش سيأتي بستة محاور منها عسكرية وسياسية، بهدف حث كافة الأطراف لقبول وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات وإدارة الشأن الأمني وفتح الممرات الإنسانية وإطلاق عملية سياسية شاملة.

وأوضح أن المشاورات القادمة ليست امتدادا لاتفاق الرياض، بل إنها تجري تحت مظلة المجلس، داعيا إلى وضع آلية تشاور بين اليمنيين بغية توحيد الجبهة الداخلية وتنفيذ اتفاق الرياض واستئناف المشاورات السياسية برعاية الأمم المتحدة حتى تحقيق السلام.

ودعا الحجرف جميع أطراف النزاع اليمني دون استثناء إلى المشاركة في هذه المشاورات والانخراط في مفاوضات سلام برعاية الأمم المتحدة وبدعم خليجي، مبديا قناعته بأن أي مشاورات يمنية لا يشارك فيها جميع الأطراف بمن فيهم جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) لن تحقق السلام المنشود في البلاد.

المصدر: “العربية” + “الإخبارية”