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صور ولي عهد السعودية الأسبق مقرن بن عبدالعزيز تثير تفاعلا واسعا

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 ساعاتآخر تحديث : الجمعة 18 مارس 2022 - 12:05 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
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صور ولي عهد السعودية الأسبق مقرن بن عبدالعزيز تثير تفاعلا واسعا

كل الوطن – فريق التحرير: نشرت إمارة مكة صورا لولي العهد السعودي الأسبق، الأمير مقرن بن عبدالعزيز، خلال استقباله لأمير مكة، الأمير خالد الفيصل، وذلك في ظهور نادر له.
ونشرت إمارة مكة صورا من اللقاء على صفحتها الرسمية بتويتر، بتعليق قالت فيه: “أمير منطقة مكة خالد الفيصل يزور صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود في منزله بجدة للاطمئنان على صحته”.
وتفاعل رواد مواقع التواصل في السعودية على صور الأمير مقرن، متمنيين له دوام الصحة والعافية.

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