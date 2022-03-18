صور ولي عهد السعودية الأسبق مقرن بن عبدالعزيز تثير تفاعلا واسعا

كل الوطن – فريق التحرير: نشرت إمارة مكة صورا لولي العهد السعودي الأسبق، الأمير مقرن بن عبدالعزيز، خلال استقباله لأمير مكة، الأمير خالد الفيصل، وذلك في ظهور نادر له.

ونشرت إمارة مكة صورا من اللقاء على صفحتها الرسمية بتويتر، بتعليق قالت فيه: “أمير منطقة مكة خالد الفيصل يزور صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود في منزله بجدة للاطمئنان على صحته”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل في السعودية على صور الأمير مقرن، متمنيين له دوام الصحة والعافية.

أمير منطقة مكة #خالد_الفيصل

يزور صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود في منزله بـ #جدة للاطمئنان على صحته pic.twitter.com/M2f7xw9man — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) March 16, 2022

صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ومستشار خادم الحرمين الشريفين زار مساء اليوم الاربعاء ١٣/شعبان/١٤٤٣ صاحب السمو الملكي الامير مقرن بن عبدالعزيز بقصر سموه بمحافظة جدة : pic.twitter.com/biiWBzDZ3O — فهد عامر الأحمدي (@fahadalahmdi) March 16, 2022