الكويت.. ضبط وافد سوري بحوزته كمية من المخدرات قام بتهريبها من إيران

كل الوطن – فريق التحرير: ضبط الأمن الكويتي، وافدا من الجنسية السورية، قام بتهريب كمية من المخدرات من إيران عبر البحر.
وقالت صحيفة “المجلس” عبر “تويتر”: “ضبطت إدارة مكافحة المخدرات وافد سوري في الصلييبة بحوزته 20 كيلو من الحشيش قام بتهريبها من إيران عن طريق البحر”.
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