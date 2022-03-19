الكويت.. ضبط وافد سوري بحوزته كمية من المخدرات قام بتهريبها من إيران

كل الوطن – فريق التحرير: ضبط الأمن الكويتي، وافدا من الجنسية السورية، قام بتهريب كمية من المخدرات من إيران عبر البحر.

وقالت صحيفة “المجلس” عبر “تويتر”: “ضبطت إدارة مكافحة المخدرات وافد سوري في الصلييبة بحوزته 20 كيلو من الحشيش قام بتهريبها من إيران عن طريق البحر”.