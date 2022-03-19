ببطن منتفخ أثناء إحيائها حفل زفاف: فيديوهات لشيرين تثير ضجة.. هل هي حامل؟

كل الوطن – فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب أثناء إحيائها حفل زفاف في قصر البارون بالقاهرة.

وأثارت إطلالة النجمة المصرية عدة تساؤلات بسبب وزنها الزائد، حيث ظهرت ترتدي فستانا أسود اللون وبطنها منتفخ، مما جعل الكثير يقولون إن علامات الحمل تظهر عليها، خاصة أن الفيديوهات المتداولة حديثة العهد، نظرا لظهور شيرين بشعر قصير بعد أن قامت بقصه.

يذكر أن شيرين تصدرت محرك البحث غوغل منذ أيام بعدما بكت على المسرح أثناء إحياء حفل غنائي بدولة الكويت، وهذا جعل عددا من النشطاء يتعاطفون معها وآخرون ينصحوها بالخروج من محنتها بعد انفصالها عن زوجها حسام حبيب.

الفنانة #شيرين_عبد_الوهاب أثناء إحيائها أحد الأفراح بقصر البارون بالقاهرة pic.twitter.com/d7CVGsuAMH — Mix Celebr (@mixcelebr) March 18, 2022