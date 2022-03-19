وزير سعودي سابق يستحضر مقولة للملك سلمان “لا تنسى” (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السابق في السعودية، محمد السويل، عن مقولة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التي لا تنسى، مع بداية دخول الإنترنت للمملكة.
مقولة الملك سلمان التي لا تُنسى مع بداية دخول الإنترنت للسعودية @DGASaudi#رحلة_الحكومة_الرقمية#MBC1
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— MBC1 (@mbc1) March 18, 2022
وخلال لقاء له على قناة “mbc1″، أوضح محمد السويل أنه عندما بدأت شبكة الانترنت تدخل المملكة، رغب الملك سلمان بن عبد العزيز في الاطلاع على الإنترنت”.
وأضاف: “زار الملك سلمان إمارة منطقة الرياض.. واطلع على الانترنت وكان له سؤال ينم عن نظرة جيدة جدا..فقد قال الملك..كيف تميزون بين الصدق والكذب في الإنترنت؟”
وتابع: “هذه الجملة لا تزال كل الدول تعاني منها”، لافتا إلى أنه يتذكر موقف الملك سلمان هذا بوضوح، وأن الملك حرص على توجييهم بالاهتمام بهذه التقنية والانتباه إلى الجوانب السلبية فيها.