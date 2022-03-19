عمرو أديب يدافع عن ويجز بعد الهجوم عليه إثر حفلة السعودية (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: دافع الإعلامي المصري، عمرو أديب، عن مطرب الراب، ويجز، ووقف ضد الحملات الهجومية التي شنها بعض رواد التواصل الاجتماعي عليه بسبب زيه ونوعية أغانيه.

وعبر برنامجه “الحكاية”، توجه عمرو أديب إلى الجمهور معلقا على حفلة ويجز في السعودية بالقول: “أنا من رأيي دي من أنجح الحفلات اللي اتعملت في موسم الرياض..وفعلا في حد عندو رؤية..دا مجتمع في 60 بالمية شباب..الحفلة دي بتقولك احنا مش عارفين الناس دي بتسمع إيه وليه”.

وأضاف عمرو أديب: “طلع بعد الحفلة ناس من يتوع الفضيلة والذوق العام وقالوا إيه ويجز اللي لابسو ده؟..لأ ، سيبك من اللي لابسوا..أيه اللي ويجز عملوا ده؟ اللي لابسوا علفكرة فلانتينو..انما ما علينا..إيه الحاجة اللي مخليا الناس بتحب الراب..ليس في مصر فقط..حتى ويجز في مؤتمر صحفي بعد الحفلة قال مش مصدق أنا بمشي هنا في ناس عارفيني”.

وقال الإعلامي المصري: “المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، بيشجع هذا النوع من الفن اللي كتير من الشباب بيحبوه.. ودا نوع من أنواع الفن الصعب جدا”.

وأكمل عمرو أديب: “أنا لما سمعت ويجز وهو بيتكلم..الراجل فاهم هو بيعمل إيه..بيقولك أنا لما غني الراب غير لما غني الأفريكانو..انتو شايفين الحفلة عامله الزاي..سبنا كل ده ورحنا جايين..هو لابس إيه..إيه الشورت ده..تناسق الألوان..يا جماعة ما تسيبوا الناس اللي عايز يسمع حاجة يسمعها..اللي عايز يلبس حاجة يلبسها..انتقد زي ما انت عايز..بس واضح جدا ان الشاب ده عامل حاجة”.

المصدر: “MBC مصر”