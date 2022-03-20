بالتفاصيل.. قائمة مسلسلات رمضان 2022 المصرية (صور+ فيديو)

2. مسلسل الاختيار- 3

يتناول الجزء الثالث من مسلسل “الاختيار” دور رجال الجيش والشرطة في مواجهة خطر الإرهاب بمصر، ويقوم ببطولة العمل كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وأحمد السقا.

3. مسلسل فاتن أمل حربي

هو أول تجربة تلفزيونية لإبراهيم عيسى، من إخراج ماندو العدل، وبطولة نيللي كريم، وشريف سلامة، وهالة صدقي.

4. مسلسل يوتيرن

يشارك في بطولة المسلسل ريهام حجاج، وتوفيق عبد الحميد. المسلسل من إنتاج العدل جروب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

5. مسلسل عودة الأب الضال

تدور أحداثه في قالب كوميدي، وهو من تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي وإبراهيم ربيع، ومن إخراج أحمد عبد العال.

ويشارك في بطولته النجوم بيومي فؤاد، عبير صبري، إيمان السيد، خالد منصور، أميرة هاني، هاجر عفيفي ونور قدري.

6. مسلسل بطلوع الروح

من بطولة إلهام شاهين، منة شلبي، أحمد داوود، أحمد السعدني، ومن تأليف السيناريست محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري، ويتكون من 15 حلقة.

7. مسلسل “توبة”

من بطولة النجم عمرو سعد، صبا مبارك، رحاب الجمل، أسماء أبواليزيد، كريم عفيفي، وتأليف مجموعة من الشباب الجدد، وإخراج أحمد صالح.

8. مسلسل مكتوب عليا

يشارك النجم أكرم حسني في موسم رمضان 2022 بمسلسل “مكتوب عليا” مع المخرج خالد الحلفاوي، صحبة ثلة من الممثلين منهم عمرو عبدالجليل، هنادي مهنا، آيتن عامر، حنان سليمان، أسامة عبدالله، محمد طعيمة.

9. مسلسل أحلام سعيدة

بطولة النجمة الكبيرة يسرا وإنتاج العدل جروب، ويشاركها البطولة غادة عادل، ومي كساب، ومن إخراج عمرو عرفة.

10. مسلسل بابلو

ينافس الفنان المصري حسن الرداد في سباق رمضان الدرامي 2022، بمسلسل”بابلو”.

وتدور أحداث مسلسل “بابلو” فى إطار اجتماعي حول شخصية بابلو البطل الشعبي، الذي يدخل فى العديد من الصراعات. ويشارك في بطولة المسلسل بجانب حسن الرداد، نجلاء بدر، أروى جودة، سلوى عثمان وهالة فاخر.

11. مسلسل راجعين يا هوا

للمخرج محمد سلامة، وتأليف محمد سليمان عبد المالك عن قصة الراحل أسامة أنور عكاشة. ويشارك في بطولته خالد النبوي ونور اللبنانية ووفاء عامر وأنوشكا وأحمد بدير.

12. مسلسل دايما عامر

مسلسل “دايما عامر” بطولة مصطفى شعبان ولبلبة وصلاح عبدالله، وتدور الأحداث في قالب كوميدي اجتماعي داخل مدرسة، ويجسد مصطفى شعبان شخصية مشرف اجتماعي.

13. مسلسل ماما عايزة إيه

وتخوض النجمة ريم مصطفى أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل “ماما عايزة إيه”، ومن المقرر عرضه في سباق رمضان الدرامي 2022.

14. مسلسل رانيا وسكينة

بطولة روبي ومي عمر وأحمد خالد صالح وصبا الرافعي، وأوتاكا، ومحمد رضوان، ونبيل نور الدين، وسليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

15. مسلسل العائدون

ويخوض الفنان أمير كرارة، سباق رمضان الدرامي 2022، بمسلسل “العائدون” المستوحى من أحداث حقيقية في مصر.

16. مسلسل السكة العوجة

بطولة النجمة غادة عبد الرازق، وتأليف حسان دهشان وإخراج محمد أسامة.

17. مسلسل جزيرة غمام

من أهم مسلسلات رمضان 2022 المصرية، ويشارك في بطولته، طارق لطفي، ومي عز الدين، وفتحي عبد الوهاب، ورياض الخولي، والعمل من إخراج حسين المنباوي، وتأليف عبدالرحيم كمال.