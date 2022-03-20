في تسريب جديد.. “هاكرز إيرانيون” يكشفون راتب رئيس “الموساد”

كل الوطن – فريق التحرير: نشرت مجموعة هاكرز محسوبة على إيران وثائق جديدة قيل إنها تخص رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد” دافيد بارنيع.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن مجموعة الهاكرز Open Hands نشرت في قناتها باللغة العبرية في تطبيق “تيليغرام” ما قيل إنها وثيقة صدرت عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، وهي تنص على رواتب بارنيع والضرائب التي دفعها عام 2020.

ويأتي ذلك بعد أيام من نشر هذه المجموعة فيديوهات وصور شخصية لرئيس “الموساد” ووثائق شخصية متعلقة به.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي حينئذ أن هذه المواد قديمة، نافيا اختراق هاتف بارنيع، بينها أفادت وسائل إعلام عبرية بأن مصدر هذه المعلومات هو هاتف قديم لزوجة رئيس “الموساد”.

لكن المجموعة لدى نشرها الوثيقة الجديدة شددت على أنها جديدة، واستهزأت من رئيس “الموساد” مخاطبا إياه بالقول: “هل يرسلون إليك وثائق جديدة إلى هاتف زوجتك السابق؟”.

ولم تعلق الحكومة الإسرائيلية بعد على التسريب الجديد، بينما ذكر “الموساد” أنه لا خشية من اختراق شبكة الحواسيب التابعة له.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية