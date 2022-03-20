إسرائيل تمنع محافظ القدس من السفر إلى السعودية

كل الوطن – فريق التحرير: منعت المخابرات الإسرائيلية اليوم السبت، محافظ القدس عضو المجلس الثوري لحركة “فتح” عدنان غيث، من السفر عبر معبر الكرامة، وفق ما أفادت وكالة “وفا”.

وقالت “وفا” إن “سلطات الاحتلال احتجزت المحافظ غيث ومستشاره الإعلامي معروف الرفاعي لعدة ساعات، ومنعتهما من السفر عبر معبر الكرامة، وسلمت غيث استدعاء لمراجعة مخابراتها”.

من جهته قال الرفاعي: “أثناء تواجدي برفقة المحافظ غيث على معبر الكرامة، احتجزتنا مخابرات الاحتلال مدة أربع ساعات على المعبر، حيث كنا متوجهين إلى المملكة العربية السعودية لتمثيل فلسطين في مؤتمر المدن العربية، وأبلغتنا بمنعنا من السفر وسلمت المحافظ استدعاء لمراجعتها في مركز المسكوبية غدا الأحد”.

المصدر: وكالة “وفا”