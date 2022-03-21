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الإمارات: ندعم أي جهود تهدف لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 ساعاتآخر تحديث : الإثنين 21 مارس 2022 - 12:30 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
الإمارات: ندعم أي جهود تهدف لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

كل الوطن – فريق التحرير: أعرب السفير الإماراتي لدى اليمن، الأحد، دعم بلاده للمبادرة التي طرحها مجلس التعاون الخليجي لإجراء مشاورات بين أطراف الأزمة اليمنية في الرياض.

جاء ذلك خلال مشاركة الغفلي في الاجتماع بين الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بسفراء دول الخليج لدى اليمن اليوم الأحد وسفراء P5، للاطلاع على التحضير للحوار “اليمني – اليمني” بالرياض.

وقال السفير على حساب السفارة بـ”تويتر”: “نعبر عن دعمنا المستمر لأي جهود تهدف إلى إحلال السلام والاستقرار في اليمن”.

وكان مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أعلن أنه سينظم في أواخر الشهر الجاري مشاورات يمنية يمنية في العاصمة السعودية الرياض، داعيا جميع أطراف النزاع باليمن، إلى المشاركة فيها.

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