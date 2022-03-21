البيت الأبيض معلقا على هجمات الحوثيين على السعودية: حان الوقت لإنهاء هذه الحرب

كل الوطن – فريق التحرير: أكد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب في اليمن، مشيرا إلى أن واشنطن تدعم الجهود المبذولة لتحقيق هذه الغاية.

وقال سوليفان في بيان له إن الولايات المتحدة تدين الهجمات التي شنتها جماعة “أنصار الله” الحوثية في اليمن خلال الـ48 ساعة الماضية على “البنية التحتية المدنية في السعودية”.

وأشار إلى أن هذه الهجمات “استهدفت منشآت معالجة المياه وكذلك البنية التحتية للنفط والغاز الطبيعي”.

وتابع: “الحوثيون يشنون هذه الهجمات الإرهابية بمساعدة إيران التي تزودهم بمكونات الصواريخ والطائرات المسيّرة والتدريب والخبرة، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر استيراد الأسلحة إلى اليمن”.

ولفت إلى أن “السلطات السعودية والحكومة الشرعية اليمنية لطالما أيّدت دعوات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار ووقف التصعيد خلال العام الماضي، إلا أن الحوثيين رفضوا هذه الدعوات وشنوا هجمات جديدة وأعمال إرهابية على غرار التي شنت الليلة الماضية على المملكة”.

وتابع: “حان الوقت لإنهاء هذه الحرب، لكن هذا لا يمكن إلا إذا وافق الحوثيون على التعاون مع الأمم المتحدة ومبعوثها الذي يعمل على خطة تدريجية لتهدئة الصراع”.

ولفت إلى أن “بلاده تدعم هذه الجهود بشكل كامل، وستواصل دعم شركائها في الدفاع عن أراضيهم من هجمات الحوثيين”.

وختم: “ندعو المجتمع الدولي للحذو حذونا”.