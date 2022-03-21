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التحالف العربي يتّهم الحوثيين بمحاولة استهداف مدينة جدة السعودية

كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : الإثنين 21 مارس 2022 - 8:17 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
التحالف العربي يتّهم الحوثيين بمحاولة استهداف مدينة جدة السعودية

كل الوطن – فريق التحرير: أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية اعتراض وتدمير هدف جوي أطلقته جماعة “أنصار الله” الحوثية من اليمن باتجاه مدينة جدة في المملكة.

وقال التحالف في بيان له إنه “اعترض ودمر هدفا جويا معاديا أطلق باتجاه مدينة جدة”.

وفي السياق نفسه، نشرت قيادة القوات المشتركة للتحالف لقطات مصورة توثق “عملية اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة فجر الأحد لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية”.

المصدر: “واس”

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