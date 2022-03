صحيفة تنشر فيديو يوثق حريقا بمحطة توزيع منتجات بترولية تابعة لأرامكو بجدة إثر هجوم الحوثيين (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: نشرت صحيفة “عرب نيوز” السعودية الناطقة بالإنجليزية، مقطع فيديو يوثق الحريق المحدود الذي اندلع بمحطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة “أرامكو” بجدة، جراء هجوم الحوثيين الأخير.

وعلى حسابها في “تويتر”، نشرت الصحيفة مقطع الفيديو معلقة بالقول: “تحالف دعم الشرعية في اليمن ينشر تفاصيل هجوم عدائي استهدف منشآت نفطية لشركة أرامكو في جدة”، حيث يظهر تصاعد الدخان من محطة توزيع المنتجات البترولية.

#BREAKING: Coalition: Hostile #Houthi attacks confirm militia’s rejection of efforts to achieve peace and end the suffering of the #Yemeni people https://t.co/NL3zYB7QABpic.twitter.com/a9FGO3Z9EH

