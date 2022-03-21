التحالف العربي ينشر لقطات توثق تدمير 4 مسيرات مفخخة أطلقها الحوثيون نحو السعودية (فيديوهات)

كل الوطن – فريق التحرير: نشر التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء أمس الأحد، مقاطع فيديو توثق عملية تدمير 4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة “أنصار الله” الحوثية لاستهداف المملكة.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية “واس” على حسابها في “تويتر” مقاطع الفيديو معلقة بالقول: “قيادة القوات المشتركة للتحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” تنشر لقطات فيديو توثق عملية اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة فجر الأحد لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية”.

قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" تنشر لقطات فيديو توثق عملية اعتراض وتدمير 4 طائرات مسّيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة فجر الأحد لاستهداف الأعيان المدنية و المنشآت الاقتصادية.#واس_عامpic.twitter.com/Lxdx8iXw4a — واس العام (@SPAregions) March 20, 2022

قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" تنشر لقطات فيديو توثق عملية اعتراض وتدمير 4 طائرات مسّيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة فجر الأحد لاستهداف الأعيان المدنية و المنشآت الاقتصادية.#واس_عامpic.twitter.com/hzsO8MACFW — واس العام (@SPAregions) March 20, 2022

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق أن قوات الدفاع الجوي السعودية، اعترضت ودمرت 9 مسيرات أطلقها الحوثيون باتجاه جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب بالمملكة.

المصدر: “واس”