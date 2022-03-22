وزير النقل السعودي يكشف عن إنشاء مطار جديد ضخم في الرياض وموعد أولى رحلاته (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: كشف وزير النقل والخدمات اللوجستية في السعودية، صالح الجاسر، عن النية في إنشاء مطار ضخم جديد في مدينة الرياض.

وخلال لقائه ببرنامج “في الصورة”، أوضح صالح الجاسر أنه “من المتوقع أن يكون المطار الجديد في نفس موقعه الحالي، ولكن بصالات وقاعات جديدة”.

كما أثنى وزير النقل على صندوق الاستثمارات العامة، وثمن دوره بالقول: “نحن محظوظون أن لدينا شريكا قويا جدا، ومساعدا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وهو صندوق الاستثمارات”، موضحا أن “هذا الصندوق لديه إمكانيات كبيرة، ونظام حوكمة متقدم على المستوى العالمي، ولديه طموحات للاستثمار في مجالات عديدة.

وعن موعد جاهزية المطار للعمل، أوضح وزير النقل أن “الشركة ما زالت تحت التأسيس”، مضيفا: “يمكن سنتين أو ثلاث سنوات، يقوم بأولى رحلاته”.